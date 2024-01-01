"حزب الله" يعلن مهاجمة موقع رأس الناقورة الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية

بيروت/سما/

أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين، أنه نفذ هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري، مؤكدا أن الطائرة أصابت هدفها بدقة.



وقال "حزب الله" في بيان إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته، شنت ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:45 من بعد ظهر الاثنين، هجوما جويا بمسيرة انقضاضية على موقع رأس الناقورة البحري وأصابت هدفها ‏بدقة".

كما أعلن حزب الله عن استهدافه انتشارا لجنود الاحتلال في موقع حدب يارين.

وقال الحزب في بيان: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎6:10‌‏ من بعد ظهر يوم الاثنين 08-04-‌‏2024 انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع حدب يارين بصواريخ بركان ‏