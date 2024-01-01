الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حزب الله

بيروت/سما/

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "تمكن من تصفية أحد قادة قوات الرضوان التابعة لحزب الله بغارة على بلدة السلطانية جنوب لبنان"، فيما أفادت الوكالة الوطنية بأن الغارة أدت إلى استشهاد 3 مدنيين.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأحد الاثنين، قائد قوات الرضوان التابعة لحزب الله في منطقة الحجير، علي أحمد حسين. ونفذت الضربة في منطقة السلطانية بجنوب لبنان، وأدت أيضا إلى مقتل عناصر آخرين من حزب الله كانوا تحت قيادته".

وأفاد بأن حسين "من خلال منصبه، كان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين في شمال إسرائيل. منذ بداية الحرب، نفذ عمليات إطلاق عديدة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

هذا ونعى "حزب الله" في بيان: "الشهيد المجاهد علي أحمد حسين (عباس جعفر) مواليد عام 1984 من مدينة بيروت، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا مأهولا في بلدة السلطانية جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين.

هذا وتعمل طواقم الدفاع المدني اللبناني على رفع الأنقاض والبحث عن مصابين جراء غارة الجيش الاسرائيلي التي استهدفت بلدة السلطانية.