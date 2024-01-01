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اليونيفيل: توسع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله يزيد تدهور الوضع

الإثنين 08 أبريل 2024 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيفيل: توسع المواجهات بين إسرائيل وحزب الله يزيد تدهور الوضع



بيروت / سما /

حذرت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الاثنين، من أن التوسع التدريجي في نطاق وحجم المواجهات بين إسرائيل وحزب الله إلى ما هو أبعد من الخط الأزرق يزيد تدهور الوضع المثير للقلق بالفعل، وفق ما أوردته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت اليونيفيل في بيان مشترك مع منسقة الأمم المتحدة الخاصة للبنان: لقد استمر العنف والمعاناة لفترة طويلة، وينبغي أن يتوقف. ونحن نناشد جميع الأطراف بشكل عاجل الالتزام بوقف الأعمال العدائية في إطار القرار 1701 والاستفادة من جميع السبل لتجنب المزيد من التصعيد بينما لا يزال هناك مجال للدبلوماسية.

وشدد البيان على أن من الضروري أيضاً التركيز من جديد على الهدف الشامل المتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد للصراع.

وأوضح أن العملية السياسية، التي ترتكز على التنفيذ الكامل للقرار 1701، أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وضمان الاستقرار على المدى الطويل.

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