محكمة العدل تعقد أولى جلساتها في دعوى تسهيل ألمانيا الإبادة الجماعية بغزة

لاهاي / سما /

تعقد محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة في قطاع غزة.

وتطالب دعوى نيكاراغوا، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة والمعدات القتالية إلى إسرائيل واتخاذ تدابير مؤقتة بذلك.

وقال الفريق القانوني لنيكاراغوا “نطلب من المحكمة أن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميراً في التاريخ الحديث.

وأكد على أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل.

في المقابل، رفض متحدث الخارجية الألمانية سيباستيان فيشر، “اتهامات نيكاراغو”.

وقال إن ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي.

وكانت دولة جنوب إفريقيا، اتهمت في وقت سابق بقضية منفصلة أمام المحكمة، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة.