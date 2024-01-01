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بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح

الإثنين 08 أبريل 2024 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يهدد بإسقاط نتنياهو حال وقفه الحرب دون دخول رفح



القدس المحتلة / سما /

هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، بإسقاط رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من منصبه حال لم يشن عملية عسكرية برفح قبل إنهاء الحرب.

وقال بن غفير إن نتنياهو سيفقد التفويض لمواصلة عمله رئيسا للوزراء إذا أقدم على إنهاء الحرب من دون أن يشن هجوما عسكريا بريا على رفح.

ويستحوذ حزب الصهيونية الدينية بقيادة بن غفير على 14 مقعداً في تشكيلة حكومة نتنياهو، وأصبح ثالث أكبر حزب في الكنيست الإسرائيلي.

ويأتي تهديد بن غفير عقب استئناف مفاوضات التهدئة في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تقدم ملموس فيها وفق مصادر مصرية.

#بن غفير #نتنياهو #رفح

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