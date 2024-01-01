الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في دورا ومخيم العروب

الضفة المحتلة / سما /

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبيل فجر اليوم، حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت حتى اللحظة، 26 مواطنا، بضمنهم فتية.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في مدينة دورا، بضمنها: حي الناموس، كريسه، الطبقة، احنينه، واد سود، واد أبو هلال، وداهمت العديد من منازل المواطنين وفتشتها تفتيشا دقيقا ونكلت باصحاب تلك المنازل.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد تم اعتقال 23 مواطنا من مدينة دورا، وهم:

1- بسام فقوسة

2- تامر بسام فقوسة

3- محمد عادل الشلش

4- محمد إبراهيم حسان مسالمة

5- صقر الجمل مسالمة

6- حسام مسالمة

7- يوسف حسان مسالمة

8- أمين الصوص

9- خليل الصوص

10- حسام أبو راس

11- إبراهيم يوسف التلاحمة

12- محمد احمد قزاز

13- فادي جهاد عمرو

14 كرم سعيد حمد مسالمة

15- عبد الله محمد عبد الله الرجوب

16- حذيفة محمد عبد الله الرجوب

17 محيي ايمن الشراونة

18- محمد محمود السبع عمرو

19- سعود مسالمة

20- إسماعيل نايف مسالمة

21- نصر ايمن الشراونة

22 نور الحروب

23- عبدالكريم رئيف النمورة

كما وذكر النادي، ان جيش الاحتلال، يقوم بالتحقيق ميدانيا مع معتقلي دورا.

كما و اندلعت عدة مواحهات في مناطق متفرقة من مدينة دورا، ولم يبلغ عن وقوع اصابات.

ومن مخيم العروب تم اعتقال : حذيفة يوسف مصطفى جوابرة ( قاصر )

هاديء مراد نعيم حسن جوابرة ( قاصر )

بسام عطا الله جوابرة ( قاصر )