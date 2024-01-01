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الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

الإثنين 08 أبريل 2024 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبياً الى بارد خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، ويكون الجو بارداً نسيبًا نهارًا وباردًا ليلًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والأربعاء، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائمًا وباردًا وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على معظم المناطق، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحوالي 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر مائج.

والخميس المقبل، ينحسر المنخفض الجوي مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق من البلاد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون حول معدلها السنوي العام، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف معتدلًا في ساعات النهار باردًا في ساعات الليل خصوصًا فوق المناطق الجبلية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

#الطقس

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