مسؤول في حماس: لا تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة

القاهرة / سما /

صرح مسؤول في حركة حماس، اليوم الإثنين، بأنه لم يتم إحراز تقدم في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار بالقاهرة، والتي تشارك فيها وفود من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “ليس هناك أي تغيير في مواقف الاحتلال، ولذا لا جديد في مفاوضات القاهرة”.

وأضاف: “لا يوجد تقدم حتى اللحظة”.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية في وقت سابق من اليوم عن مصدر مصري رفيع، قوله إنه تم إحراز تقدم في المحادثات بعد التوصل إلى اتفاق بين الوفود المشاركة حول القضايا قيد المناقشة.

وأرسلت إسرائيل وحماس وفدين إلى مصر أمس الأحد عقب وصول وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) يوم السبت في ظل ضغوط أمريكية للتوصل إلى اتفاق يضمن تحرير الرهائن المحتجزين في غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.

وفشلت إسرائيل وحماس في حل الخلافات بشأن مطالبهما الأساسية حتى الآن.

وتريد حماس أن يؤدي أي اتفاق إلى إنهاء الحرب والانسحاب الكامل لكل القوات الإسرائيلية، وعودة سكان غزة النازحين، بينما تريد إسرائيل تحرير الرهائن مقابل الإفراج عن عدد من الفلسطينيين من سجونها بدون الالتزام بإنهاء الحرب.