تطورات اليوم الـ185 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٨٥ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٣٨ شهيدا و ٧١ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣١٧٥ شهيد و ٧٥٨٨٦ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واعلن جيش الاحتلال انتهاء المناورة البرية في قطاع غزة وسحب قواته من خان يونس ومختلف مناطق قطاع غزة باستثناء القوات التي تفصل مدينة غزة عن المنطقة الوسطى في القطاع.

وانتشل مسعفون جثامين ١٢ مواطنا من مختلف أنحاء خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال.

ونفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على وسط البلد في خان يونس وعلى المناطق الشرقية بعد بدء عودة المواطنين إلى هناك.

ونفذ طيران الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة الخطيب بجوار صالة قصر المكلة في خربة العدس وتم انتشال إصابتين من المكان.

كما استهداف ارض زراعية فارغة محيط محطة ماضي ولا إصابات وأرض أرض زراعية فارغة في حي السلام على الحدود المصرية.

وفي رفح أدت غارة إسرائيلية إلى استشهاد مواطن واصابة أعداد اخرى في حي النصر شمالي المدينة.

وسط قطاع غزة

وواصلت طائرات الاحتلال قصفها على وسط قطاع غزة .

واستشهد ستة فلسطينيين على الاقل في قصف منزل ومحل تجاري قرب أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في قصف على مدينة الزهراء شمالي مخيم النصيرات.

ونفذت المدفعية الاسرائيلية قصف للمناطق الشرقية لدير البلح والمغازي

غزة والشمال

ودمر طيران الاحتلال منزلاً في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة ما ادى لاستشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.