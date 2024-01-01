القناة 13 العبرية : الجيش الإسرائيلي يجهز قواته لشن عملية في رفح خلال أسبوع

القدس المحتلة / سما/

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجهز قواته ويسرع استعداداته من أجل دخول رفح خلال أسبوع.

وقالت القناة "13" العبرية: "يقوم الجيش الإسرائيلي بتسريع الاستعدادات للدخول البري إلى رفح والهدف هو بدء الإخلاء خلال أسبوع".

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عن الخطط الأولية لانسحاب القوات من خان يونس، موضحا أن "حماس توقفت عن العمل كمنظمة عسكرية في خان يونس، والقوات غادرت المنطقة تحضيرا لعملية في رفح".

وأعلن الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.

هذا وأفاد الجيش بمقتل 4 جنود في صفوفه من بينهم قائد فصيل كوماندوز من وحدة "أغوز" في معارك بمدينة خان يونس، مشيرا إلى أنه قتل 12 ألفا ممن وصفهم بالمخربين، ودمر أكثر من 3600 هدف.

كما أكد رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، أن الحرب على قطاع غزة مستمرة وأنهم بعيدون عن وقفها.