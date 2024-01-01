غالانت : القوات غادرت غزة استعدادا لمزيد من العمليات منها في رفح ونستعد للمواجهة الكبرى مع ايران ..

القدس المحتلة / سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت إن القوات الإسرائيلية التي انسحبت من قطاع غزة اليوم الأحد فعلت ذلك استعدادا لعمليات في المستقبل، منها في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأضاف جالانت خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، نقلا عن بيان صادر عن مكتبه، “القوات تغادر وتستعد لمهامها المقبلة، وقد رأينا أمثلة على مثل هذه المهام في عملية (مستشفى) الشفاء، وكذلك مهمتها المقبلة في منطقة رفح”.

وقال إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد يستجد من خلال مواجهة كبرى مع إيران بينما تواصل حالة التأهب لهجوم محتمل ردا على اغتيال قادة عسكريين إيرانيين في الأول من أبريل نيسان.

وأصدر مكتب جالانت البيان بعد أن أجرى “تقييما لموقف العمليات” مع كبار مسؤولي الجيش.

وقال المكتب في البيان “إثر اكتمال التقييم، أكد الوزير جالانت على أن مؤسسة الدفاع أكملت الاستعدادات للردود في حالة وقوع أي سيناريو قد يستجد في مواجهة إيران”.

وتوعدت إيران بالرد على غارة يشتبه في أن إسرائيلية شنتها على دمشق وأسفرت عن استشهاد سبعة من أعضاء الحرس الثوري الإيراني، من بينهم قائد كبير.

وقال يحيى رحيم صفوي، وهو مستشار للزعيم الإيراني الأعلى، اليوم الأحد إن جميع سفارات إسرائيل لم تعد آمنة، مضيفا أن طهران تعتبر المواجهة مع إسرائيل “حقاً مشروعا وقانونيا”.

ونشرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) رسما توضيحيا اليوم الأحد قالت إنه يعرض تسعة أنواع مختلفة من الصواريخ الإيرانية القادرة على الوصول إلى إسرائيل.

ولم تؤكد إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم. ومع ذلك قال مسؤولون إسرائيليون بشكل عام إنهم يعملون ضد إيران التي تدعم جماعات مسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة وحزب الله في لبنان، وتخوض كلا من حماس وحزب الله معارك مع إسرائيل على مدى الأشهر الستة الماضية.

كما تحتفظ الولايات المتحدة بحالة تأهب قصوى وتستعد لهجوم محتمل من جانب إيران يستهدف مصالح إسرائيلية أو أمريكية في المنطقة.