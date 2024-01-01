الرئيس الإسرائيلي "هرتسوغ" : نخوض "حربا دامية وصعبة" في غزة

القدس المحتلة / سما/

قال الرئيس الإسرائيلي يتسحق هرتصوغ السبت إن الجيش يبذل جهودا لإعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة حيث يخوض "حربا دامية وصعبة" منذ ستة أشهر.

وجاءت تصريحات هرتصوغ بعيد إعلان الجيش عن العثور على جثة الرهينة إلعاد كتسير، الذي كان محتجزا لدى منظمة الجهاد الإسلامي.

وقال هرتصوغ في بيان: غدا، في تمام الساعة (15,29 ت غ)، نحيي ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم الإرهابي الوحشي والمذبحة الرهيبة". على حد قوله.

وأضاف: بعد ستة أشهر من هذه الجريمة ضد أخواتنا وإخواننا، ضد دولتنا، هذه الجريمة ضد الإنسانية. ستة أشهر من الحرب الدامية والصعبة، مؤكدا أن الجيش يقاتل من أجل إعادة جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة. بحسب تعبيره

وكانت الحرب قد اندلعت في السابع من أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس من غزة على منطقة الغلاف التي تسيطر عليها إسرائيل وتقيم فيها العديد من المستوطنات.

واقتادت حركة حماس أكثر من 250 شخصا إلى غزة حيث لا يزال 129 منهم محتجزين، وتقدر إسرائيل أن 34 منهم لقوا حتفهم.

وتابع الرئيس الإسرائيلي القول "بعد ستة أشهر من بدء الحرب، وحتى في هذه الأيام المتوترة، نعلم أن لدينا جيشا سيقف ضد كل الأعداء، القريبين والبعيدين".