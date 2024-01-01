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هاليفي: نخوض حربا على جبهات متعددة والجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني

الأحد 07 أبريل 2024 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاليفي: نخوض حربا على جبهات متعددة والجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني



القدس المحتلة / سما/

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي اليوم الأحد إن الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني.
وأوضح هاليفي في بيان أذاعه التلفزيون أن “جيش الدفاع الإسرائيلي قادر على التعامل مع إيران… يمكننا التحرك بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة. ونتعاون مع الولايات المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة”.

واضاف ان “إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل العالمين الغربي والعربي أيضا”، واكد “نخوض حربا على جبهات متعددة ونستطيع مواجهة إيران من ميادين قريبة وبعيدة”.

وتابع “لن نبقي ألوية لحماس في غزة وسنقرر التعامل معها في الوقت المناسب، نواصل تفكيك حماس عسكريا وسلطويا على نحو يحقق الاستقرار في المنطقة”.

وهدد هاليفي “سنرد بقوة على إيران سواء في الأماكن القريبة أو البعيدة. قلنا إن الحرب ستكون طويلة وأهدافها لم تتحقق كاملة بعد”.

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