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مظاهرة في اليابان تندّد بالحرب الإسرائيلية على غزة

الأحد 07 أبريل 2024 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة في اليابان تندّد بالحرب الإسرائيلية على غزة



غزة / سما /

نظم نشطاء في اليابان، الأحد، مظاهرة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، أمام مقر إقامة رئيس الوزراء في العاصمة طوكيو، تزامناً مع مرور نصف عام على حرب غزة.


وتجمع أعضاء منظمات مدنية يابانية، وأبناء جاليات إسلامية أمام المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء والمعروف باسم “كانتيه”، في منطقة تشيودا بطوكيو.


وردد المتظاهرون هتافات من قبيل “وقف إطلاق النار فوراً” و”إسرائيل إرهابية” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر” و”أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة”.

 

وحمل المتظاهرون المنددون بالهجمات الإسرائيلية على غزة الأعلام الفلسطينية واليابانية.


ودعا المتظاهرون الشركات اليابانية إلى وقف تعاونها مع نظيراتها الإسرائيلية.


ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.


وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

#اليابان #الحرب #غزة

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