اسرائيل تنشر معطيات 6 أشهر من الحرب

غزة / سما /

نشر جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، معطيات الجيش منذ بداية الحرب السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأعلن الجيش أن عدد القتلى في صفوفه بلغ 604 منذ بدء الحرب، و260 جنديا قتلوا خلال المعارك البرية داخل القطاع.

وبحسب المعطيات التي نشرها الجيش الإسرائيلية حول الأشهر الستة الأولى من الحرب، فإن 20 جنديا قتلوا بنيران صديقة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن ما مجموعه 3188 جنديا أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم 497 بجروح خطيرة منهم 27 لا زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما نفذت القوات الجوية نحو 950 عملية إجلاء لنحو 1300 جريح.

ولفت إلى أنه هناك حوالي عشرة آلاف جندي تم تشخيص إصابتهم بأعراض ما بعد الصدمة، وعاد منهم 82% إلى المعارك مجددا، فيما تم إلحاق 200 جندي بمركز إعادة التأهيل والمخصص للجنود الذين لم يتمكنوا من العودة للمعارك بعد 72 ساعة من الحدث الذي كانوا يتعرضون له، فيما تلقى الخط الساخن للطوارئ أكثر من 3800 مكالمة هاتفية للحصول على مساعدة نفسية للجنود، فيما خضع أكثر من 72 ألف جندي لعلاج نفسي سريع.

وذكر أنه تم تجندي حوالي 300 ألف جندي احتياطي، حوالي 51 ألف منهم من النساء، وأن أعمار حوالي 24 ألفا من جنود الاحتياط تتراوح بين 50 و70 عاما.

وبين أن قواته هاجمت 32 ألف هدف في قطاع غزة، منها 3600 هدف عسكري، فيما تم تدمير والاستيلاء على 3250 منصة لإطلاق الصواريخ، وتدمير حوالي 4250 هدفا من البنية التحتية.

وأوضح أنه تم إطلاق أكثر من 9100 صاروخ من قطاع غزة، و3100 من لبنان و35 من سوريا.

وبين أنه تم اعتقال 4600 مواطن من قطاع غزة، أفرج عن جزء منهم، ولا زال يعتقل عدد آخر، ويحقق معهم.

وادعى الجيش أنه قام باغتيال 330 مقاوما في لبنان، من بينهم 30 قائدا.

وأشار إلى أن قواته استهدفت أكثر من 1400 موقع في لبنان، فيما هاجمت المدفعية والقوات البرية أكثر من 3300 موقع آخر.

وفي الضفة الغربية، قال جيس الاحتلال إنه اغتال 420 فلسطينيا، وأنه اعتقل 3700 من بينهم حوالي 1600 ناشط من حماس، وأنه هدم 19 منزلا لمنفذي عمليات.