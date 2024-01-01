بايدن هدد نتنياهو بعواقب وخيمة حال لم يغير طريقة الحرب بغزة

غزة / سما /

كشفت شبكة “سي إن إن”، الأحد، أن الرئيس الأميركي جو بايدن هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعواقب وخيمة إذا لم تغير إسرائيل طريقة حربها في قطاع غزة.

وقالت “سي إن إن” عن مصدر مطلع لم تسمه، إن بايدن حذر نتنياهو من إعادة واشنطن النظر في طريقة دعمها لتل أبيب إذا لم تتحسن ظروف المدنيين في غزة على وجه السرعة.

وكان موقع أكسيوس نقل عن مسؤول إسرائيلي رفيع في وقت سابق، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومساعدوه فوجئوا بطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف القتال في قطاع غزة خارج سياق صفقة الرهائن.

وقال أكسيوس إن بايدن أنذر نتنياهو بأن الإدارة لن تتمكن من دعمه ما لم تغير إسرائيل مسارها في غزة.

وأضاف الموقع أن الاتصال الأخير بين بايدن ونتنياهو كان الأصعب منذ 7 أكتوبر من حيث اللهجة والمضمون.

وأشار إلى أن بايدن لم يحدد مظاهر فقدان الدعم الأمريكي ولم يذكر إمكانية وقف شحنات الأسلحة لإسرائيل.

وتابع أن “نتنياهو قال إنه ستكون هناك إجراءات جديدة بالجانب الإنساني وبالتالي لا حاجة لوقف القتال”.

وأردف أن”نتنياهو أكد أن وقف القتال يجب أن يأتي ضمن اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة”.

وأكد على أن إدارة بايدن أوضحت أنها تعتقد بوجوب وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع مقابل إطلاق الرهائن.