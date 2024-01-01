اعتقالات بمداهمات بالضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين فجر الأحد، خلال اقتحامها مناطق متفرقة من محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال حي رام الله التحتا واعتقلت الأسيرة المحررة ليان كايد خلال اقتحام منزل أسرتها وتفتيشه.

كما داهم الاحتلال بلدة بير زيت شمال رام الله واعتقل المحررة ليان ناصر خلال اقتحام منزلها.

وأصيب شاب بجراح خطيرة خلال اقتحام الاحتلال حي عين مصباح برام الله، حيث أطلق الاحتلال النار عليه بصورة مباشرة أثناء تواجده على سطح منزله، ما أدى لإصابته برصاصة في رأسه.

وداهمت قوات الاحتلال قرية بيت قاد شرق مدينة جنين واعتقلت المواطن حسن زيدان بعد محاصرة منزله وتفتيشه.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت الشاب محمد حاتم أبو رجب، إلى جانب اعتقال علاء سعدي أبو عياش في بلدة بيت أمر شمال الخليل.