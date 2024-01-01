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اصابتان بعملية اطلاق نار على مركبات للمستوطنين قرب قلقيلية

الأحد 07 أبريل 2024 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابتان بعملية اطلاق نار على مركبات للمستوطنين قرب قلقيلية



قلقيلية / سما /

قال جيش الاحتلال صباح اليوم الأحد، إن إصابتان وقعتا بعملية اطلاق نار على مركبات للمستوطنين قرب قلقيلية.

وأضاف الجيش أن العملية وقعت قرب بلدة عزون في قلقيلية مشيرا أن حافلة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار قرب قرية النبي إلياس، وأكد أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وقوات الاحتلال استنفرت بحثا عن المنفذ الذي انسحب من المكان.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات راجلة وطائرات بدون طيار تبحث عن منفذ العملية.

وأغلق جيش الاحتلال شارع 55 عقب العملية في الاتجاهين، وفرض طوقاً أمنياً على قرية النبي الياس في قلقيلية.

وقالت قناة 12 العبرية إن إصابة أحد المستوطنين فتاة 19 عاما وصفت بالخطيرة.

#اطلاق نار

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