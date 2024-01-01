تطورات اليوم الـ184 من العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة / سما /

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٨٤ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.



وارتكب الاحتلال الاسرائيلي أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ٤٥ شهيدا و ٦٥ اصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٣٣١٣٧ شهيدا و ٧٥٨١٥ اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.



وشهدت مدينة خان يونس معارك عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال الاسرائيلي ادت لمقتل اربعة من جنود الاحتلال احدهم ضابط اضافة إلى عدد من الإصابات.

وحسب القسام فقد استهدفت اليات وجنود الاحتلال في منطقة الزنة على الحدود الشرقية لخان يونس وغرب المدينة ايضا.



ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت تجمعا للمواطنين قرب المسلخ التركي ما ادى لاستشهاد عدد من المواطنين.

ودمر جيش الاحتلال عدة منازل في حي الامل وفي منطقة الزنة وقصف محيط جامعة الأقصى.

ونسف الاحتلال مربعاً سكنياً شرق مجمع ناصر الطبي في خانيونس

وفي رفح دمر جيش الاحتلال منزلين في حي الجنينة شرق المدينة وحي النصر شمالها ما ادى لوقوع اصابات.

واستشهد ناصر نصر (ابو باسل) في المشفى الاوروبي متأثرا بجراح اصيب بها قبل يومين جراء قصف اسرائيلي استهدف منزله وادى لاستشهاد زوجته ونجله.



وسط قطاع غزة



وواصلت طائرات الاحتلال قصفها على وسط قطاع غزة .

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير منازل سكنية في بلدة المغراقة وسط قطاع غزة.

غزة والشمال



واستهدف طيران الاحتلال منزلاً في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وتقدمت دبابات الاحتلال على شارع الرشيد غرب مدينة غزة باتجاه دوار ال ١٧ لعدة ساعات قبل ان تعود إلى القاعدة العسكرية المؤقتة جنوب غزة.

وسمحت قوات الاحتلال لشاحنة وقود وشاحنتي أدوية بالوصول إلى مشافي شمال قطاع غزة لأول مرة منذ بداية الحرب