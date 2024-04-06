مقتل جنديين إسرائيليين بمعارك جنوب قطاع غزة

غزة/سما/

أعلن المجلس الإقليمي "ليف هشارون" مقتل جندي من سكانه، كما أعلنت مستوطنة "عيلي" مقتل مستوطن وكلاهما في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت المقاومة عن استهدافها لجنود في جنوب قطاع غزة، كما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال مساء السبت عن وقوع اشتباكات صعبة بحي الأمل في خانيونس.

وفي التفاصيل ، أعلن المجلس الإقليمي ليف هشارون عن مقتل الجندي الإسرائيلي أميتاي بن شوشان (20 عامًا) في المعارك البرية بخان يونس.فيما أعلنت مستوطنة "عيلي" عن مقتل الجندي "عميشار بن دافيد" خلال معارك قطاع غزّة.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إصابة جنديين اثنين “بجراح خطيرة” في معارك وسط قطاع غزة، ما يرفع إجمالي المصابين في صفوفه إلى 3 آلاف و193 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي على حسابه بمنصة “إكس”.

وقال الجيش: “أصيب جنديان من الجيش من الكتيبة 46 في اللواء 401، صباح اليوم (السبت) بجروح خطيرة في معارك وسط قطاع غزة”.

وأضاف: “تم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.



ولم يذكر الجيش تفاصيل المنطقة التي أصيب فيها الجنديين.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أن عناصرها قتلوا 14 جندياً إسرائيلياً في عمليتين منفصلتين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، موجهة رسالة إلى عائلات الأسرى المحتجزين لديها.

وأفادت كتائب القسام، بأنّ عناصرها قتلوا 9 من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف الياسين 105، وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم إلى وسط حقل ألغام أعد مسبقًا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد، وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم إلى أشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريًا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة". وأضافت في بيان لاحق: "عاود مجاهدونا استهداف قوات النجدة والجنود الذين فرّوا من المكان وتحصنوا في أحد المنازل المحيطة بمنطقة الحدث بعبوة مضادة للأفراد، وأكدوا مقتل 3 جنود وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجراح".

ولاحقاً أعلن كتائب القسام، مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة عدد آخر، في حي الأمل غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت في بيان: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا الإجهاز على 5 جنود صهاينة من المسافة صفر وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة تاندوم في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".