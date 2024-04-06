الرئيس الإسرائيلي: نخوض “حربا دامية وصعبة” في غزة

القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ السبت إن الجيش يبذل جهودا لإعادة جميع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة حيث يخوض “حربا دامية وصعبة” بدأت قبل ستة أشهر.



وجاءت تصريحات هرتزوغ بعيد إعلان الجيش أنه عثر على جثة الرهينة إلعاد كتسير الذي “قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية”.

اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس الفلسطينية من غزة على جنوب إسرائيل.



وقال هرتسوغ في بيان “غدا، الساعة 6:29 صباحا (15,29 ت غ)، نحيي ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم الوحشي والمذبحة الرهيبة”.



وأضاف “بعد ستة أشهر من هذه الجريمة ضد أخواتنا وإخواننا، ضد دولتنا، هذه الجريمة ضد الإنسانية. ستة أشهر من الحرب الدامية والصعبة”، مؤكدا أن الجيش يقاتل من أجل إعادة جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.



اختطف أكثر من 250 شخصا خلال الهجوم ونقلوا إلى غزة حيث لا يزال 129 منهم محتجزين، وتقدر إسرائيل أن 34 منهم لقوا حتفهم.



وتابع الرئيس الإسرائيلي “بعد ستة أشهر من بدء الحرب، وحتى في هذه الأيام المتوترة، نعلم أن لدينا جيشا سيقف ضد كل الأعداء، القريبين والبعيدين”.

تتزايد المخاوف من توسع النزاع في المنطقة بعدما توعدت إيران بالرد على اغتيال سبعة من عناصر الحرس الثوري الاثنين في قصف استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق نسب إلى إسرائيل.



منذ اندلاع الحرب في غزة، يتم تبادل القصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل شبه يومي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران وحليف حماس.

وأدى هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مقتل 1170 شخصا في إسرائيل، غالبيتهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وأدى الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى استشهاد 33137 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لأحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

أ ف ب