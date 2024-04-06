"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه تجهيزات تجسسية إسرائيلية (فيديو)

بيروت/سما/

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه لتجهيزات تجسسية في ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية. ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية لتجهيزات تجسسية في ثكنة زرعيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، بالأسلحة المناسبة"، مؤكدا "تحقيق إصابات مباشرة".

هذا وأعلن "حزب الله" أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع عسكري عند الحدود، فيما جددت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي وغاراتها الجوية على عدة مواقع جنوب لبنان.

كما أسقطت المقاومة ‏مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 450" فوق الأراضي اللبنانية.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا، مع تصاعد حدة الاشتباكات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي على خلفية مقتل قادة بالحرس الثوري في غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.