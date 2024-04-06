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حماس تؤكد مرونتها في المفاوضات وأنها لن تقبل بالاستسلام وتصف موقف واشنطن بالنفاق

السبت 06 أبريل 2024 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تؤكد مرونتها في المفاوضات وأنها لن تقبل بالاستسلام وتصف موقف واشنطن بالنفاق



غزة/سما/

قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية حماس أسامة حمدان إن هناك تراجعا إسرائيليا في الإطار العام للمفاوضات، واصفا الموقف الأمريكي بالنفاق وعدم تطابق الأقوال مع الأفعال.

وتضمن بيان قدمه حمدان السبت النقاط الأساسية التالية:

"جيش الاحتلال قادر على تدمير المباني وقتل الأطفال بينما يقف عاجزا أمام المقاومة.

- هناك بعض التراجع "الإسرائيلي" في المفاوضات لكننا نرى أنه غير كاف ولا يعكس جدية في التوصل إلى تفاهم.

- الموقف الأمريكي يتميز بالنفاق ويقول كلاما في العلن يفعل عكسه خلال عملية التفاوض.

- لدينا مرونة في المفاوضات لكننا لا نقبل بالاستسلام.

- نرحب بمن يأتي إلى غزة للمشاركة في عملية التحرير وليس لخدمة الاحتلال.

- إسرائيل قصفت سيارات منظمة "المطبخ المركزي" عمدا لترهيب العاملين في مجال الإغاثة.

- هناك اتفاق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن تصفية القضية الفلسطينية والخلاف في التعامل فقط.

- بعض العاملين في السلطة الفلسطينية يتعاطفون مع المقاومة لكننا لا نريد تحويل الأمر لمعركة داخلية.

- يجب الاجتماع على مشروع وطني فلسطيني مقاوم بهدف التحرير وإقامة الدولة المستقلة.

- سندعم أي حكومة مرجعيتها الفصائل الفلسطينية بغض النظر عن مشاركتنا فيها.

- قدمنا معايير خاصة بالأسرى المراد تحريرهم ولم نتفاوض على الأسماء حتى الآن".

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