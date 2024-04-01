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دهس عدد من المتظاهرين وإصابة ضابطة إسرائيلية خلال مظاهرات للمطالبة بانتخابات مبكرة و”تبادل أسرى”

السبت 06 أبريل 2024 11:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
دهس عدد من المتظاهرين وإصابة ضابطة إسرائيلية خلال مظاهرات للمطالبة بانتخابات مبكرة و”تبادل أسرى”



القدس المحتلة/سما/

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية السبت، إصابة 3 متظاهرين، إثر دهسهم خلال مظاهرات في تل أبيب، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”، فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة ضابطة خلال المظاهرات.

 
 

وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” (خاصة) عبر موقعها الإلكتروني، إنّ “آلاف الإسرائيليين تظاهروا في عدة مناطق في أنحاء البلاد، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وإبرام صفقة تبادل أسرى”.

وجرت المظاهرة المركزية المطالبة بإبرام صفقة تبادل عند تقاطع كابلان، وسط مدينة تل أبيب، وفق ذات المصدر.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في القدس الغربية، وطالبوا بمحاسبته وإقالته، بحسب الصحيفة ذاتها.

 
 

وفي حيفا (شمال)، “تظاهر قرابة 8 آلاف شخص عند مفترق حوريف، وسط المدينة، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة”، وفق “يديعوت أحرنوت”.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو، في مدينة قيسارية (شمال)، وطالبوا بمحاسبته وإبرام صفقة تبادل أسرى.

  

ومن المتوقع، وفق إعلام عبري، أنّ تتوسع وتيرة المظاهرات في أنحاء البلاد خلال الساعات اللاحقة.

وعلى مدى أسبوع كامل، تظاهر آلاف الإسرائيليين، أمام مقر الكنيست بالقدس الغربية، مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.

كما شهدت تل أبيب مظاهرات مماثلة، خلال أيام الأسبوع المنصرم.

وتواصل قطر ومصر والولايات المتحدة جهودها بهدف التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وهدنة ثانية بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بعد الصفقة الأولى التي استمرت أسبوعا حتى مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2023 وأسفرت عن تبادل أسرى وإدخال مساعدات محدودة إلى القطاع.

وتحتجز تل أبيب في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، بينما تقّدر وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، في حين أعلنت حركة حماس مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

 

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