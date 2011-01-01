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مجلس الأمن يجتمع في 8 أبريل لبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

السبت 06 أبريل 2024 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الأمن يجتمع في 8 أبريل لبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة



نيويورك/سما/

أعلنت بعثة مالطا التي تتولى الرئاسة الدائمة لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد الاثنين 8 أبريل، جلسة مغلقة، لبحث طلب فلسطين باستئناف النظر في قبولها عضوا في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أبريل: "الساعة 10:00 ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في طلبه للحصول على عضوية الأمم المتحدة".


وتتمتع فلسطين بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة.

ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن الدولي، الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقض "فيتو"، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا.

وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع، لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام حق النقض (فيتو).

#مجلس الأمن الدولي

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