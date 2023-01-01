الضفة: ارتفاع عدد المعتقلين إلى 8080 منذ 7 أكتوبر

رام الله/سما/

ارتفع، اليوم السبت، عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 8080 منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال 45 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقال البيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس الجمعة، واليوم السبت 45 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 8080 "تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن" وفق البيان.

وقالت الهيئة والنادي إن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة القدس بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، وإحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين ونابلس وطوباس وطولكرم ورام الله وأريحا.

وتحدثت المؤسستان عن "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين" خلال عمليات الاعتقال.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 459 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.