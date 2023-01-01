  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الضفة: ارتفاع عدد المعتقلين إلى 8080 منذ 7 أكتوبر

السبت 06 أبريل 2024 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضفة: ارتفاع عدد المعتقلين إلى 8080 منذ 7 أكتوبر



رام الله/سما/

ارتفع، اليوم السبت، عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 8080 منذ 7 أكتوبر / تشرين الأول 2023، وذلك بعد اعتقال 45 فلسطينيا يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وقال البيان إن "قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت يوم أمس الجمعة، واليوم السبت 45 مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم ثلاث نساء، بالإضافة إلى أسرى سابقين".

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، إلى نحو 8080 "تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن" وفق البيان.

وقالت الهيئة والنادي إن عمليات الاعتقال تركزت في مدينة القدس بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك، وإحيائهم ليلة القدر، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين ونابلس وطوباس وطولكرم ورام الله وأريحا.

وتحدثت المؤسستان عن "اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين" خلال عمليات الاعتقال.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر، صعد الجيش عملياته بالضفة مخلفا 459 شهيدا ونحو 4 آلاف و750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

"الكابينيت" يوافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى غزة بشكل مباشر

أكسيوس: نتنياهو فوجئ بطلب بايدن وقف القتال في غزة خارج إطار صفقة التبادل

بايدن يحث مصر وقطر للضغط على حماس لإبرام اتفاق مع "إسرائيل"

إعلام أمريكي: 3 أسباب دفعت بايدن لتغيير موقفه من "إسرائيل".. بينها زوجته!

"سي بي إس": رد إيراني وشيك على هجوم دمشق قد يشمل منشأة دبلوماسية إسرائيلية

السفير الأمريكي لدى "إسرائيل": "طوفان الأقصى" قلب خطط التطبيع مع السعودية رأسا على عقب

إيران توجّه رسالة لأميركا بعد هجوم القنصلية وتتوعد "إسرائيل"

الأخبار الرئيسية

4-730x438

شقيقة محتجز إسرائيلي قُتل بغزة: كان يمكن إنقاذه لو تم إبرام صفقة

"القسام" تعلن قتل 14 جنديا إسرائيليا في خانيونس

وفد قيادي من حماس يتوجه إلى القاهرة الأحد

d_19a951826bdb9d018633c56dbfb1fc2a

رئيس أركان الجيش الإيراني: عمر "إسرائيل" انتهى!

تقرير: نقطة خلاف رئيسية واحدة تعرقل اتفاق وقف النار في غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية