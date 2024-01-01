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غريفيث: حرب غزة “خيانة للإنسانية” والنهاية طال انتظارها

السبت 06 أبريل 2024 07:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
غريفيث: حرب غزة “خيانة للإنسانية” والنهاية طال انتظارها



غزة/سما/

وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، السبت، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها “خيانة للإنسانية”.

وكتب غريفيث، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”، أن “نهاية حرب غزة طال انتظارها”.

وتساءل المسؤول الأممي ألا يكفي 6 أشهر من الحرب حتى تكون هناك لحظة حداد لإحياء ذكرى الضحايا.

وشدد غريفيث على “ضرورة أن تحفز هذه الحرب التصميم الجماعي على محاسبة هذه الخيانة للإنسانية”.


وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.

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