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"كتائب المجاهدين" تنعى مجموعة من قادتها في "لواء الوسطى" بقطاع غزة

السبت 06 أبريل 2024 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كتائب المجاهدين" تنعى مجموعة من قادتها في "لواء الوسطى" بقطاع غزة



غزة/سما/
 
نعت "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لـ"حركة المجاهدين الفلسطينيين" مساء السبت، مجموعة من قادتها في لواء الوسطى قتلوا أثناء التصدي لهجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
وأوضحت "كتائب المجاهدين" في بيان: "ننعى الشهداء في لواء الوسطى الذين ارتقوا أثناء التصدي لعدوان الاحتلال".
 
وأضافت: "ننعى الشهداء القادة رامي العايدي أبو اياد، قائد الوحدة الصاروخية في لواء الوسطى، ومحمود عاطف البحيصي أبوعاطف عضو قيادة كتيبة دير البلح، والشهيد كريم أبوشاويش عضو الوحدة الصاروخية، والشهيد أحمد دويدار، والشهيد إسماعيل أبوشمالة عضو الوحدة الخاصة كتيبة دير البلح".
 
هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم السبت، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33137، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر.
 
ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 183 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي.

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