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صورة: "القسام" توجه رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين

السبت 06 أبريل 2024 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة: "القسام" توجه رسالة إلى ذوي الأسرى الإسرائيليين



غزة/سما/

وجهت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" يوم السبت رسالة إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين.

ونشرت "القسام" صورة كاريكاتورية لأسيرين إسرائيليين يتحاوران، وعلقت عليها قائلة "حكومتكم تخلت عن أبنائكم كما تخلت عن شاؤول وهدار من قبل".

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وكان الجيش الإسرائيلي قدر سابقا أعداد المحتجزين المتبقين في قطاع غزة بنحو 130 أسيرا، لكنه لا يعرف من منهم لا يزال على قيد الحياة الآن.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة الإسرائيلية تقدر عدد الأسرى الأحياء لدى حماس بـ 40 شخصا فقط، من أصل 134 لا زالوا في الأسر.

وفي المقابل لم تؤكد فصائل المقاومة أعداد المحتجزين لديها لصعوبات تتعلق بإحصائهم مع استمرار القصف.

وللشهر السادس تتواصل الحرب المدمرة على غزة مما يفاقم الوضع الإنساني المأساوي في القطاع بالإضافة إلى سقوط المزيد من الشهداء علما أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة بلغت 33091 شهيدا منذ 7 أكتوبر الماضي.

#كتائب القسام

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