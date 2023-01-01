3 شاحنات وقود وأدوية تصل إلى مستشفيين شمالي قطاع غزة

غزة/سما/

دخلت 3 شاحنات مساعدات تضم وقودا وأدوية ومستلزمات طبية، السبت، إلى شمالي قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن “3 شاحنات مساعدات تحمل وقودا وأدوية وصلت إلى محافظة شمالي القطاع عبر شارع صلاح الدين (شمال شرق)”.

من جانبها، أفادت مصادر طبية فلسطينية أن الشاحنات تحمل إحداها وقودا واثنتين أدوية ومستلزمات طبية، مشيراً إلى أنها مخصصة لمستشفيي كمال عدوان والعودة في بلدة بيت لاهيا (شمال).

وفي وقت سابق أفادت تقارير بأن الشاحنات الثلاث وصلت عبر معبر “بيت حانون/ إيرز” لكن تبين لاحقا أنها وصلت من معبر “رفح” على الحدود مع مصر ومنه إلى شارع صلاح الدين والتفت من أقصى شمالي القطاع وصولا إلى مخازن “الأونروا”.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفل ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية”.