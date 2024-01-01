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وفد قيادي من حماس يتوجه إلى القاهرة الأحد

السبت 06 أبريل 2024 06:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي من حماس يتوجه إلى القاهرة الأحد



غزة/سما/

يتوجه وفد قيادي من "حماس" يرأسه خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة غدا، الأحد، وذلك استجابة لدعوة تلقتها الحركة من الأخيرة.

وجاء في بيان صدر عن "حماس"، أنها تؤكد تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 آذار/ مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان ولا تنازل عنها.

وأضافت، أن "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، صفقة تبادل أسرى جادة".

وذكرت مصادر مصرية رفيعة المستوى، أن "القاهرة تستضيف غدا (الأحد) اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في قطاع غزة، بعد أن شهدت الساعات الأخيرة اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة بالقاهرة".

وأضافت أن "مدير وكالة الاستخبارات الأميركية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ووفد إسرائيلي سيشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة".

وتابعت المصادر نفسها "بدعوة مصرية وفد قيادي من حماس سيصل إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة".

وفي السياق، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، إن بايدن دعا في رسالة أبرقها لقادة مصر وقطر إلى الضغط على حماس من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

كما ذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، أن بايدن أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال محادثتهما الخميس بأن عمليه أن يمنح مفاوضيه المزيد من الصلاحيات في محادثات القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة بأقرب وقت ممكن.

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