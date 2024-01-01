واشنطن توجه تحذيرا لطهران بشأن ردها المرتقب على هجوم دمشق

واشنطن/سما/

حذرت الولايات المتحدة إيران من استخدام الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق كـ"ذريعة لاستهداف مصالحها، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث إن التحذير جاء ردا على رسالة من إيران، ولم يقدم تفاصيل حول مضمونها، وكذلك حول الرد الأمريكي أو كيفية نقله إلى إيران.

وأضاف المتحدث: "كما أشارت إيران علانية، تلقينا رسالة منهم، لقد رددنا بتحذير إيران من استخدام هذا كذريعة لمهاجمة الأفراد والمنشآت الأمريكية".



ووصف مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية تحذير بلاده لإيران بأنه كان مضمونه "لا تفكروا في ذلك".

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة في "حالة تأهب قصوى وتستعد بنشاط لهجوم كبير من قبل إيران قد يحدث في أقرب وقت خلال الأسبوع المقبل"، ويستهدف المصالح الإسرائيلية أو الأمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الذي قتلت فيه قيادات بارزة في "الحرس الثوري" الإيراني.

وفي وقت سابق أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة لم تكن متورطة بأي حال من الأحوال في الضربة الإسرائيلية التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحسب تقارير إعلامية، فقد أكد مسؤولون إسرائيليون أن لديهم معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران قد تهاجم إسرائيل من أراضيها باستخدام صواريخ باليستية بعيدة المدى أو صواريخ كروز أو مسيرات.