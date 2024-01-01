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وزير إسرائيلي عن مقتل عمال الإغاثة: مآس كهذه تحدث بالحرب!

السبت 06 أبريل 2024 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير إسرائيلي عن مقتل عمال الإغاثة: مآس كهذه تحدث بالحرب!



القدس المحتلة/سما/

قال الوزير الإسرائيلي نير بركات يوم الجمعة، تعليقا على الهجوم الإسرائيلي على قافلة "المطبخ المركزي العالمي" الذي أدى إلى مقتل 7 عمال إغاثة، إن "مآسي مثل هذه تحدث في الحرب".


وأضاف بركات، "هذه مأساة كبيرة، هؤلاء أناس طيبون جاءوا لفعل الخير للعالم، وفي الواقع لقد ساعدوا الإسرائيليين أيضا، فمن المؤكد أن هذا غير مقصود، بنفس الطريقة التي قتل بها أكثر من 30 جنديا إسرائيليا على يد الجيش، وعلى يد إسرائيل نفسها، ونيران صديقة، وبنفس الطريقة للأسف 3 من الرهائن الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية خلال فرارهم من حماس".

وتابع: "مثل هذه المآسي تحدث في الحرب، كل من شارك في الحرب، مثلي، يفهم ذلك، إنها مأساة. تعازينا للأشخاص والعائلات الذين قتلوا".

وقال بركات في مقابلة تلفزيونية "نحن نسمح بكل المساعدات التي تأتي من العالم أجمع"، مضيفا: "لا توجد دولة في العالم في أي حرب ساعدت عدوها على تلقي أي نوع من المساعدة، لكننا نقبل بذلك لأن قيمنا تختلف كثيرا عن قيم حماس".

 وكانت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل (الكابينيت) وافقت على فتح معبر "إيريز" على حدود قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك لأول مرة منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة عن نتائج تحقيقاته في حادثة مقتل عمال الإغاثة التابعين للمطبخ العالمي، مؤكدا أن قواته لم تتعرف على سيارات المنظمة وأن أحد القادة أخطأ التقدير. 

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