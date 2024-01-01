أستراليا: المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية غير كافية

سيدني/سما/

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت، إن المعلومات الواردة من إسرائيل بشأن مقتل عاملة إغاثة أسترالية خلال غارة جوية على غزة "غير كافية".



وبعدما أطلعتها السلطات في إسرائيل على ملابسات الحادث، قالت وونغ للصحافيين إن "أستراليا لم تتلق معلومات كافية لتلبية توقعاتها بشأن مقتل لالزاومي (زومي) فرانكوم".

وقتلت الأسترالية زومي فرانكوم (43 عاما) مع آخرين، أثناء عملهم مع منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية غير الحكومية عند شارع الرشيد جنوب دير البلح وسط قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الجمعة نتائح تحقيقاته بشأن الحادث، مؤكدا أن قواته لم تتعرف إلى هوية سيارات المنظمة كما أن أحد القادة الميدانيين أخطأ بالتقدير واتخاذ القرار باستهداف القافلة.

بدورها، طالبت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية الجمعة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في مقتل عامليها السبعة بقصف إسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها في بيان: "نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة مكلفة بالتحقيق في قتل زملائنا"، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي "لا يمكنه التحقيق بمصداقية في إخفاقه هو نفسه في غزة".