"القسام" تعلن قتل 11 جنديا إسرائيليا في خانيونس

غزة/سما/

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها أجهزت على 11 جنديا إسرائيليا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت "القسام" في بيان اليوم السبت: "تمكن مجاهدونا من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع "ميركافاه" بقذائف "الياسين 105" وفور تقدم قوات الإنقاذ للمكان ووصولهم لوسط حقل ألغام أعد مسبقا تم استهدافهم بتفجير 3 عبوات مضادة للأفراد".

وأضافت: "أكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإيقاع عدد آخر بين قتيل وجريح، ولا يزال الحدث جاريا حتى اللحظة في منطقة الزنة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وذكرت في بيان آخر: "بعد عودتهم من خطوط القتال .. أكد مجاهدونا الإجهاز على 5 جنود صهاينة من المسافة صفر وإصابة عدد آخر وتدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة "تاندوم" في منطقة حي الأمل غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

وأعلن الجيش الاسرائيلي قبل أيام مقتل الرائد سيفان ويل 20 عاما من وحدة إيغوز في لواء الكوماندوس، متأثر بإصابته في كمين نفذته الفصائل الفلسطينية يوم الجمعة الماضي.

هذا وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ183، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع نهاية شهر رمضان، جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على القطاع.