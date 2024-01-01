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الاحتلال يعلن إغتيال القائد في الأمن الداخلي أكرم سلامة

السبت 06 أبريل 2024 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن إغتيال القائد في الأمن الداخلي أكرم سلامة



غزة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أنه اغتيال القيادي الكبير في جهاز الأمن الداخلي في قطاع غزة أكرم عبد الرحمن حسين سلامة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن سلامة شغل “عدة مناصب رئيسية” في حماس، بما فيها نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي في خان يونس.

وأشار الجيش إلى عملية الاغتيال جرت من خلال غارة في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

ويلتحق سلامة بثلاثة من قادة الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وهم مدير شرطة النصيرات محمد البيومي، ومدير عمليات الشرطة في قطاع غزة فايق المبحوح الذي إغتاله الاحتلال داخل مجمع الشفاء الطبي، ومدير مباحث شمال غزة رائد البنا الذي ارتقى في غارة على منزل شمال غزة.

​يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف منذ بداية الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي قادة الفصائل الفلسطينية والأجهزة الأمنية.

#غزة #الامن الداخلي #حماس #الحرب #الجيش الإسرائيلي

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