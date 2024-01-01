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أستراليا تقرر تعيين مستشار خاص للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة

السبت 06 أبريل 2024 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أستراليا تقرر تعيين مستشار خاص للمشاركة في التحقيق في غارة إسرائيلية قتلت موظفي إغاثة



غزة / سما /

قالت الحكومة الأسترالية، اليوم السبت، إنها ستعين مستشارا خاصا للمشاركة في التحقيقات في غارة جوية على قطاع غزة، أدت إلى مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم أسترالية.

وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وانج في مؤتمر صحفي: "ستعين الحكومة مستشارا خاصا طلبنا من الإسرائيليين العمل معه حتى يتسنى إبلاغنا بمدى ملاءمة العملية".

وأضافت: "نود أن تكون لدينا ثقة كاملة في الشفافية والمساءلة في أي تحقيق وسنواصل العمل لتحقيق ذلك".

وأكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي قبل أيام إنه تحدث مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقل إليه غضب أستراليا وقلقها إزاء وفاة فرانكوم.

وكانت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة أعنلت في بيان صحفي يوم الإثنين الماضي "مقتل سبعة عناصر من فريقها في غزة بغارة نفذتها الطائرات الإسرائيلية.

وأوضحت أن بين الضحايا مواطنين "من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية وفلسطيني".

#أستراليا #موظفي إغاثة #غارة

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