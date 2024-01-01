نشطاء يوبخون هيلاري كلينتون: متوحشة مسؤولة عن الإبادة بغزة

واشنطن / سما /

تعرضت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، للملاحقة من نشطاء مناهضين لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



وانتظر نشطاء خروج كلينتون، من حفل لدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الانتخابات المقبلة، قبل أن يبدؤوا بالهتاف أمامها بوقف العدوان على قطاع غزة، واتهامها بدعم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

واتهم النشطاء هيلاري بالمشاركة في قتل النساء في غزة، عبر رفضها إطلاق مواقف ضد عدوان الاحتلال على القطاع.



وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها كلينتون للاحتجاج، بسبب دعمها للاحتلال في عدوانه على غزة.



وتعرضت في العديد من المناسبات للمقاطعة خلال ندوات، واتهامها بالمشاركة في الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.