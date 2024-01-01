بيلوسي تنضم للنواب المطالبين بوقف تسليح إسرائيل

وكالات / سما /

حث الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي الرئيس جو بايدن على حجب عمليات نقل الأسلحة المعلقة إلى إسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في المطبخ المركزي العالمي في غزة، وكذلك وضع شروط على مساعدات الأسلحة المستقبلية.

وكتب الديمقراطيون في مجلس النواب رسالة يوم الجمعة إلى الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن يحثونهما على وقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل حتى يتم الانتهاء من التحقيق الكامل في الغارة الجوية.

ووقع الرسالة، التي قادها النواب مارك بوكان وجيم ماكغفرن وجان شاكوفسكي، 40 مشرعًا من بينهم رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، التي تعتبر من أشد أنصار إسرائيل.

واستجابة لضغوط المشرعين الديمقراطيين، قد تختار إدارة بايدن حجب بعض الأسلحة الأميركية عن شحنات الأسلحة المستقبلية.

وقد أذهلت الغارات الجوية الإسرائيلية التي أودت بحياة السبعة من عمال الإغاثة في مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي" الديمقراطيين في الكونجرس وأثارت غضبهم، مما أدى إلى تفاقم الجهود الجديدة التي يبذلها المشرعون لدفع الرئيس جو بايدن إلى فرض شروط على المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

ويتصاعد الإحباط منذ أشهر بين الديمقراطيين في الكونجرس بشأن السلوك الإسرائيلي وحكومة بنيامين نتنياهو في حربها الوحشية على قطاع غزة المحاصر والظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها المدنيون الفلسطينيون. لكن الضربات القاتلة التي وقعت يوم الاثنين على فريق "المطبخ المركزي العالمي"ن وهي مؤسسة تتخذ من العاصمة واشنطن مقرا لها، هزت العديد من المشرعين ومساعديهم، الذين يقولون إن الهجوم يمكن أن يكون بمثابة لحظة حاسمة للنهج الأمريكي تجاه الحرب في غزة والعلاقات الأمريكية مع إسرائيل.

وقال أحد مسؤولي الكونجرس لشبكة إن.بي.سي: "قد يكون هذا الأسبوع نقطة تحول".

وقال السيناتور الديمقراطي بيتر ويلش من ولاية فيرمونت على شبكة إن بي سي نيوز إن الهجوم على قافلة المساعدات هو "مؤشر على أنه لم يكن هناك تعديل في خطة نتنياهو الحربية" و"إنه يثير قلقًا متزايدًا بين المزيد والمزيد من زملائي".

وحتى المشرعون الذين امتنعوا في البداية عن انتقاد إسرائيل بشدة بسبب تكتيكاتها في غزة، انضموا إلى الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار أو حذروا حكومة نتنياهو من دخول مدينة رفح الجنوبية دون خطة لحماية حياة سكانها المدنيين.

وخرج السيناتور الديمقراطي كريس كونز من ولاية ديلاوير، ولاية الرئيس، وهو حليف مقرب لبايدن ومؤيد منذ فترة طويلة لإسرائيل، للمرة الأولى يوم الخميس لصالح وضع شروط على شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل إذا لم يتم حماية المدنيين في رفح.

وقال لشبكة CNN: “إذا أمر بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي بالدخول إلى رفح على نطاق واسع … ولم يقدم أي اعتبارات خاصة للمدنيين أو المساعدات الإنسانية، فسأصوت لشروط المساعدات لإسرائيل”. "لم أقل ذلك من قبل، لم آتي إلى هنا من قبل."

وقال جيريمي بن عامي من منظمة جي ستريت، وهي مجموعة ضغط ليبرالية "مؤيدة لإسرائيل ومؤيدة للسلام"، فإن المزيد والمزيد من الديمقراطيين يحثون البيت الأبيض على دعم كلماته الانتقادية بأفعال ملموسة.

وأضاف لشبكة إن.بي.سي نيوز : "أعتقد أن هناك عدداً متزايداً من الأعضاء الديمقراطيين الذين يرغبون في رؤية الإدارة تفعل أكثر مما تفعله".

وقال مساعدون في الكونجرس إن الضغط الذي يمارسه الديمقراطيون في الكونجرس قد يدفع الإدارة إلى احتمال تأخير تسليم أسلحة هجومية معينة أو مساعدات عسكرية. وعلى الرغم من أن مثل هذه الخطوة ستنطبق على الأجهزة المقرر تسليمها بعد أشهر أو سنوات من الآن ولن تؤثر على إمدادات إسرائيل الحالية من الأسلحة والذخيرة، إلا أنها سترسل رسالة سياسية غير مسبوقة إلى إسرائيل.

وقال بن عامي: "أعتقد أن خطوة محدودة ورمزية أكثر هي احتمال حقيقي".

كما وصف مسؤولو إدارة بايدن الضربات على قافلة المساعدات بأنها لحظة محورية.

وفي مكالمة هاتفية مع نتنياهو يوم الخميس، أشار بايدن بقوة إلى أن واشنطن مستعدة لربط المساعدة العسكرية لإسرائيل بكيفية تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة ومحادثات وقف إطلاق النار، وفقًا لمسؤولين أميركيين.

وبعد تحذير بايدن، أعلنت إسرائيل أنها ستفتح طرق مساعدات إضافية للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى غزة، بما في ذلك ميناء أشدود ومعبر إيريز على حدود إسرائيل مع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة إنه عزل ضابطين من منصبيهما بسبب الضربات القاتلة على قافلة المطبخ المركزي العالمي، وأن التحقيق وجد أخطاء جسيمة وانتهاكات للبروتوكول دفعت قوات الدفاع الإسرائيلية إلى ضرب القافلة بشكل متكرر اعتقادًا منها. أن مسلحي حماس كانوا حاضرين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "الضربة على مركبات المساعدات هي خطأ فادح نابع من فشل فادح بسبب خطأ في تحديد الهوية، وأخطاء في اتخاذ القرار، وهجوم مخالف لإجراءات التشغيل القياسية".

وأشاد ولش بتعليقات بايدن العلنية التي أدان فيها الهجمات على قافلة المطبخ المركزي العالمي، لكنه قال إن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات ملموسة.

وقال ولش: "أدلى الرئيس ببيان قوي للغاية، أشار فيه إلى رعبه وفزعه مما حدث للتو مع تفجير عمال المطبخ المركزي العالمي… لقد انتقل من مناقشة هادئة مع رئيس الوزراء نتنياهو إلى تصريحات علنية بعدم الموافقة". "الخطوة التالية هي العمل الواضح".

ويركز الديمقراطيون في الكونجرس الآن على الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق وهو 8 مايو، عندما يتعين على الإدارة أن تعلن ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بالقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان الأمريكية. وبموجب مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن في فبراير/شباط، يتعين على وزارة الخارجية إجراء تقييم رسمي لما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية "ذات مصداقية وموثوقة" وإبلاغ الكونغرس بنتائجها. وإذا خلصت الإدارة إلى أن إسرائيل فشلت في الوفاء بتأكيداتها، فسيكون لدى الرئيس خيار تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية الإضافية.

كما أن المخاوف المتزايدة بين الديمقراطيين بشأن الوضع في غزة تهدد أيضاً بتعريض حزمة المساعدة الأمنية التي طال انتظارها لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان للخطر، والتي أقرها مجلس الشيوخ ولكن تم تأجيلها لعدة أشهر في مجلس النواب.

حتى الآن، كان حجر العثرة الرئيسي هو رئيس مجلس النواب مايك جونسون وبعض الجمهوريين الآخرين الذين يشعرون بالقلق من تحدي معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا. لكن عددًا متزايدًا من الديمقراطيين في مجلس النواب يترددون الآن في التوقيع على المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل، خاصة بعد الغارات على قافلة المطبخ المركزي العالمي، حسبما قال مساعدون ومشرعون في الكونجرس.

إذا ظلت إدارة بايدن مترددة في فرض شروط على المساعدات المقدمة لإسرائيل، فقد يحاول أكبر عضوين ديمقراطيين في لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب زيادة الضغط على البيت الأبيض من خلال رفض الموافقة على حزمة أسلحة مقترحة بقيمة 18 مليار دولار لإسرائيل. والتي تضم المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز F-15. ولم يعلن السيناتور بن كاردين من ولاية ماريلاند، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وهو من أشد أنصار إسرائيل، والنائب جريجوري ميكس من نيويورك، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، علنًا ما إذا كانا سيوقعان على البيع المخطط له.

يوضح رد الفعل في الكابيتول هيل (الكونجرس) على الغارات الجوية على قافلة المساعدات التحول الأوسع الجاري في كيفية النظر إلى إسرائيل في واشنطن. ولم يعد الدعم غير المشروط من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لإسرائيل أمرا مسلما به، وأصبح الديمقراطيون الآن على استعداد لتوجيه انتقادات حادة لإسرائيل.

ويرجع هذا التحول جزئياً إلى تغير المواقف بين الناخبين الديمقراطيين، وخاصة المسلمين الأميركيين والتقدميين الشباب، الذين يشعرون بالفزع إزاء محنة المدنيين الفلسطينيين وهم أقل تعاطفاً مع إسرائيل. ويتعرض بعض المشرعين الديمقراطيين لضغوط شديدة من ناخبيهم بشأن الحرب في غزة، ويشعرون بالقلق من أن هذه القضية قد تضر بفرص إعادة انتخاب بايدن في سباق انتخابي ضئيل للغاية.

حتى قبل هجوم حماس في 7 تشرين الأول والحرب الإسرائيلية على غزة منذ ذلك الوقت، ، كان بايدن يواجه احتمال خوض معركة صعبة لإعادة انتخابه مع تحديد النتيجة بأضيق الهوامش. وقد أضافت الحرب في غزة تحدياً آخر له وللديمقراطيين في الوقت الذي يستعدون فيه لمعارك على المنصات الانتخابية واحتجاجات في الشوارع خلال المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في مدينة شيكاغو هذا الصيف.