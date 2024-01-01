فيديو.. السيسي: مصر لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة

القاهرة / سما /

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده لن تتوانى عن بذل أقصى الجهد لإيقاف القتال في غزة والعمل على إنفاذ المساعدات.

وقال السيسي، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر اليوم: “نؤكد موقف مصر الراسخ بالسعي بلا كلل أو ملل نحو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف: “نؤكد تضامننا مع أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأشاد السيسي بـ”العلماء من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف الذين يعملون على تصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن الدين الإسلامي السمح، ونهجه الوسطى المعتدل والتصدي للغلو والتطرف، ومواجهة الفكر المنحرف”.