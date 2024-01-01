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وفد من حماس يتجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات

السبت 06 أبريل 2024 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من حماس يتجه للقاهرة لاستئناف المفاوضات



الدوحة / سما /

يتوجه وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة "قريباً" لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة.

 

ونقلت قناة "الميادين" عما وصفته بـ"المصدر القيادي في المقاومة" بأن المفاوضات ستستأنف في القاهرة في ظل استمرار الفجوات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي.

 

ولفت إلى ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً على الوسطاء المصريين والقطريين وعلى إسرائيل للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

وكان القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أكد قبل يومين أن الحركة أبلغت الوسطاء موقفها في المفاوضات على خلفية اللقاءات التي جمعت مسؤولي الاحتلال بالوسيطين المصري والقطري.

 

وشدّد حمدان على أن الحركة متمسكة بذلك الموقف الذي تمّ تسليمه بصورة رسمية بتاريخ 14 آذار/مارس الماضي.

 

وعلى رغم المرونة والإيجابية العاليتين اللتين أبدتهما الحركة، أفاد حمدان بأنّ لا تقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال بخصوص تبادل الأسرى مشيراً إلى أنّها تراوح مكانها.

 

وأضاف أنه بعد جولة القاهرة الأخيرة، فإنّ حكومة الاحتلال "لا تزال تراوغ"، وهو الأمر الذي جعل المفاوضات "تدور في حلقةٍ مفرغة".

 

وجدّد تأكيد المواقف المتمثلة بضرورة وقف العدوان، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وخصوصاً في شمالي القطاع، وتكثيف وصول الإغاثة إلى جميع أماكن قطاع غزة وبدء إعادة الإعمار، وتحقيق عملية تبادل أسرى حقيقية وجادة.

#المفاوضات #حماس

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