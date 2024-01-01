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سي إن إن: حماس ترفض المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن صفقة الأسرى

السبت 06 أبريل 2024 12:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
سي إن إن: حماس ترفض المقترح الإسرائيلي الأخير بشأن صفقة الأسرى



واشنطن / سما /

قال مصدر دبلوماسي لقناة "سي إن إن" الأمريكية إن وفد حركة "حماس" إلى مفاوضات القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل رفض المقترح الإسرائيلي الأخير.

ونقلت "سي إن إن" عن الدبلوماسي، الذي يقال إنه مطلع على سير المناقشات، دون أن يذكر اسمه، قوله: "إنهم رفضوا (المقترح) واعتبروا أنه أغفل مطالبهم".

وأضاف أن "حماس" اعتبرت أن المقترح الإسرائيلي "لم يتضمن أي شيء جديد، وبالتالي لا ترى الحركة أي ضرورة لتغيير مقترحها".

ووجه المقترح الإسرائيلي إلى "حماس" في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال الدبلوماسي إن المقترح لم يتضمن الموافقة على اثنين من مطالب "حماس" الرئيسية، هما عودة النازحين الغزيين إلى شمال القطاع دون أي قيود وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وقال القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان، يوم الخميس، إن موقف الحركة لم يتغير منذ نقل المطالب الرئيسية إلى الوسطاء في 14 مارس.

وأضاف حمدان أن الجولة الأخيرة من المفاوضات في القاهرة هذا الأسبوع لم تحقق أي تقدم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه أن يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز بمدير "الموساد" دافيد برنياع ومدير "الشاباك" رونين بار نهاية الأسبوع في مصر لمواصلة المفاوضات حول الصفقة المحتملة.

ويشار إلى أن لقاءهم السابق بالوسطاء في الدوحة الشهر الماضي لم يسفر عن أي تقدم ملموس.

#صفقة الأسرى #حماس #مفاوضات القاهرة #إسرائيل

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