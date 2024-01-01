رام الله / سما /

ذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم السبت صافيا إلى غائم جزئي، معتدلا نهارا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها العام، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل، يكون الجو غائما جزئيا وباردا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الأحد، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط بإذن الله الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا إلى بارد، خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

والثلاثاء المقبل، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، إذ يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو باردا وتسقط بإذن الله زخات من الأمطار على مختلف المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .