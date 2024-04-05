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إيران توجّه رسالة لأميركا بعد هجوم القنصلية وتتوعد "إسرائيل"

السبت 06 أبريل 2024 12:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران توجّه رسالة لأميركا بعد هجوم القنصلية وتتوعد "إسرائيل"



طهران/سما/

قال محمد جمشيدي، مساعد الرئيس الإيراني، إن طهران حذرت الولايات المتحدة، في رسالة مكتوبة، بألا "تنجروا إلى فخ" رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عقب الغارة على القنصلية الإيرانية في دمشق، التي أودت بحياة 7 عسكريين إيرانيين بارزين.

وكتب جمشيدي، في منشور على منصة إكس، أن الرسالة الإيرانية للولايات المتحدة مفادها "ابقوا بعيدا حتى لا تتأذوا"، وأضاف أن واشنطن ردت على الرسالة بمطالبة طهران بعدم استهداف المنشآت الأميركية.


وقد جددت إيران، اليوم الجمعة، وعيدها بالرد على إسرائيل، وذلك تزامنا مع جنازة العسكريين السبعة الذين قُتلوا في الضربة الجوية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الاثنين الماضي، بينهم العميد محمد رضا زاهدي القائد في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

وقال القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، في كلمة خلال المراسم، إن إيران سترد على الاعتداء الإسرائيلي، مؤكدا أن إسرائيل لن تنجو من التبعات، وتدرك جيدا ما سيحصل.

ورأى سلامي في كلمته اليوم الجمعة "أن إسرائيل تتنفس اليوم في غرفة الرعاية الخاصة السياسية والأمنية والنفسية الأميركية، وعندما تتم إزالة جهاز التنفس الاصطناعي الغربي هذا من أنفها ستنهار، وهذا الأمر قريب".

وقد أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن إسرائيل بصدد إغلاق سفاراتها حول العالم خشية رد إيراني.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إسرائيل أخلت 7 من سفاراتها وممثلياتها، بينها الممثليات في مصر والبحرين والأردن والمغرب وأنقرة وإسطنبول وتركمانستان.

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