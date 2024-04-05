وزارة قضاء "إسرائيل" تتعرض لاختراق إلكتروني واسع

القدس المحتلة/سما/

تعرضت وزارة القضاء الإسرائيلية لاختراق إلكتروني واسع، بحسب ما كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الجمعة 5 أبريل/نيسان 2024، فيما تسود تخوفات في تل أبيب بمسؤولية إيران عن هذا الهجوم.

وأكدت وزارة العدل حدوث تسريب إلكتروني واسع النطاق، وقد شملت رسائل بريد إلكتروني.

وفيما يبدو أنها لا تحتوي على وثائق سرية، ولكن هناك وثائق تنتهك قانون حماية الخصوصية، بحسب ما نقلت الصحيفة.

من جانبها، قالت الوزارة في بيان أنه "تم إبلاغ السلطات المعنية بالمشكلة على الفور، ومنذ ساعات الصباح يقوم المختصون بالتحقق من الحدث وتداعياته".

فيما أشارت الصحيفة إلى تخوفات في تل أبيب من مسؤولية إيران عن هذا الهجوم؛ لتزامنه مع "يوم القدس العالمي" الذي تحييه طهران سنوياً، وبعد أيام من القصف الذي شنه الاحتلال على مبنى تابع للقنصلية الإيرانية في سوريا، وأسفر عن مقتل قيادات كبار في الحرس الثوري.



يُذكر أن "يوم القدس العالمي" هو فعالية تنظمها "اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس العالمي" (منظمة غير حكومية مقرها طهران) في الأسبوع الأخير من شهر رمضان في كل عام؛ بهدف تسليط الضوء على قضية القدس والاحتلال الإسرائيلي لها وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى المبارك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب، رغم إصدار مجلس الأمن في 25 مارس/آذار الماضي، قراراً يطالب بوقوف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".