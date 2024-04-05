  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

200 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

الجمعة 05 أبريل 2024 11:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
200 ألف مصلٍّ يؤدون العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى 200 ألف مصلٍّ صلاتي العشاء والتراويح في ليلة السابع والعشرين من رمضان في المسجد الأقصى المبارك، متجاوزين اجراءات الاحتلال وقيوده وعراقيله.

وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي هذه السنة في شهر رمضان قيودا إضافية على الوافدين للمسجد الأقصى، ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، وتعرض المعتكفون لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال طالت على الأقل 27 معتكفا.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس المحتلة ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى ..بايدن يطلب من إسرائيل أن تغير أسلوبها في غزة وإلا ستواجه عواقب ..

"حماس" تعلق على بيان "عشائر غزة" المزيف

إسرائيل تعترف بالخطأ وتقيل قائد لواء عقب استشهاد عمال إغاثة بغزة..

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لـ"جهاد شامل" لإنقاذ غزة

لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على فتح معبر "إيريز"

"ضغوط أميركية" من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة خلال أيام عيد الفطر

تحليل إسرائيلي: "إسرائيل توسع حربا لا يمكن الانتصار فيها بوجود قيادة متهتكة"

الأخبار الرئيسية

بايدن يحث مصر وقطر للضغط على حماس لإبرام اتفاق مع "إسرائيل"

أكسيوس: نتنياهو فوجئ بطلب بايدن وقف القتال في غزة خارج إطار صفقة التبادل

1996160767

"سي بي إس": رد إيراني وشيك على هجوم دمشق قد يشمل منشأة دبلوماسية إسرائيلية

"الكابينيت" يوافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى غزة بشكل مباشر

photo_2024-04-05_21-16-06

السفير الأمريكي لدى "إسرائيل": "طوفان الأقصى" قلب خطط التطبيع مع السعودية رأسا على عقب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية