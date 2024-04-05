  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الكابينيت" يوافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى غزة بشكل مباشر

الجمعة 05 أبريل 2024 11:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الكابينيت" يوافق على مرور شاحنات المساعدات الأردنية إلى غزة بشكل مباشر



القدس المحتلة/سما/

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" الجمعة، على مرور شاحنات المساعدات الإنسانية من الجيش الأردني عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى قطاع غزة بشكل مباشر.

وكان "الكابينت" ناقش الخميس زيادة المساعدة إلى قطاع غزة بواقع 500 شاحنة يوميا.

ومن شأن هذا القرار إدخال المساعدات الأردنية بشكل مباشر إلى قطاع غزة برّا، ووقف الإنزالات الجوية المعمول بها منذ شهور.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مجلس الوزراء المصغر وافق على فتح معبر إيرز شمال قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عملية طوفان الأقصى، لإدخال المساعدات من خلاله.

وأوضحت الهيئة أن كابينيت الاحتلال وافق على استخدام ميناء أسدود لنقل المساعدات إلى القطاع.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لقناة الجزيرة مساء اليوم، أن سلطات الاحتلال وممثلي برنامج الأغذية العالمي توافقوا على آلية تشغيل معبر إيرز وإدخال المساعدات عبره لشمال القطاع خلال الأيام القادمة.

وبحسب القناة، فإن ذلك تم خلال اجتماع بالجانب الإسرائيلي من معبر إيرز تم اليوم بين سلطات "إسرائيل" وممثلي برنامج الأغذية العالمي.

في حين شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، على أن فتح بعض الممرات الجديدة للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة "لا يكفي لمنع المجاعة"، في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع متواصلة للشهر السابع على التوالي.

وقال بوريل في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه "بعد التنديد واسع النطاق لمقتل سبعة من موظفي ورلد سنترال كيتشن على يد الجيش الإسرائيلي والضغوط الدولية المتزايدة، ستفتح الحكومة الإسرائيلية بعض الممرات للمساعدات الإنسانية".

وأضاف أن قرار الاحتلال فتح ممرات جديدة للمساعدات الإنسانية "لا يكفي لمنع المجاعة في غزة"، مشددا على ضرورة "التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الملزم رقم 2728"، الذي يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، ورفضت "إسرائيل" تنفيذه.

الأكثر قراءة اليوم

للمرة الاولى ..بايدن يطلب من إسرائيل أن تغير أسلوبها في غزة وإلا ستواجه عواقب ..

"حماس" تعلق على بيان "عشائر غزة" المزيف

إسرائيل تعترف بالخطأ وتقيل قائد لواء عقب استشهاد عمال إغاثة بغزة..

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدعو لـ"جهاد شامل" لإنقاذ غزة

لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على فتح معبر "إيريز"

"ضغوط أميركية" من أجل التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة في غزة خلال أيام عيد الفطر

تحليل إسرائيلي: "إسرائيل توسع حربا لا يمكن الانتصار فيها بوجود قيادة متهتكة"

الأخبار الرئيسية

1996160767

"سي بي إس": رد إيراني وشيك على هجوم دمشق قد يشمل منشأة دبلوماسية إسرائيلية

photo_2024-04-05_21-16-06

السفير الأمريكي لدى "إسرائيل": "طوفان الأقصى" قلب خطط التطبيع مع السعودية رأسا على عقب

تفاصيل العالم المرعب للذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه "إسرائيل" في غزة

غالانت: "العدو يتلقى ضربات صعبة في كل المواقع ويبحث عن طرق للرد.."

photo_2024-04-05_16-55-45

مسلح يتسلل من الأراضي الأردنية ويطلق النار صوب دورية إسرائيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية