"سرايا القدس" تنشر مشاهد من داخل العقد القتالية شمال غزة في يوم القدس العالمي

غزة/سما/



نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين يوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر مشاهد من داخل العقد القتالية في يوم القدس العالمي.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس شمال غزة في يوم القدس العالمي، كما وجهت السرايا التحية "لكل محاور المقاومة".