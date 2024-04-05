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"سرايا القدس" تنشر مشاهد من داخل العقد القتالية شمال غزة في يوم القدس العالمي

الجمعة 05 أبريل 2024 11:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تنشر مشاهد من داخل العقد القتالية شمال غزة في يوم القدس العالمي



غزة/سما/


نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين يوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر مشاهد من داخل العقد القتالية في يوم القدس العالمي.

ونشر الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد من داخل العقد القتالية لنخبة سرايا القدس شمال غزة في يوم القدس العالمي، كما وجهت السرايا التحية "لكل محاور المقاومة".

وأكدت "سرايا القدس" أنها "لن تستسلم وستستمر في المقاومة حتى النصر".

هذا وحذر الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبوحمزة، في كلمة له بمناسبة يوم القدس العالمي من المساس بالقدس والأقصى، مؤكدا أن "أي تحرك بشأن ذلك سيشعل المنطقة".

#سرايا القدس

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