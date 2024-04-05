بوريل: قرار إسرائيل إدخال المساعدات لغزة غير كافٍ

جنيف/سما/

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الجمعة، قرار إسرائيل فتح بعض المعابر من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، بأنه غير كاف.

جاء ذلك في منشور على منصة إكس، تعليقا على موافقة إسرائيل السماح بشكل مؤقت بتوصيل المساعدات الإنسانية عبر ميناء أسدود ومعبر إيريز البري (بيت حانون)، وبزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر (كرم أبو سالم).

واعتبر المسؤول الأوروبي القرار الإسرائيلي بأنه اتخذ نتيجة للإدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي والضغوط بعد مقتل موظفي “المطبخ المركزي العالمي” وسط قطاع غزة الإثنين الماضي.

وشدد بوريل على أن المعابر الحدودية التي سيتم فتحها ليست كافية لمنع المجاعة في غزة.

وذكر أنه يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2728، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

كما أكد رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، في بيان الجمعة، أنّ القرار الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، ليس كافيا.

والخميس، وافق المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في الحكومة الإسرائيلية، على السماح بشكل مؤقت على دخول المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة، عبر ميناء أسدود ومعبر إيريز البري (بيت حانون)، كما ستسمح إسرائيل بزيادة المساعدات الأردنية عبر معبر (كرم أبو سالم).