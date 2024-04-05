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إعلام أمريكي: 3 أسباب دفعت بايدن لتغيير موقفه من "إسرائيل".. بينها زوجته!

الجمعة 05 أبريل 2024 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام أمريكي: 3 أسباب دفعت بايدن لتغيير موقفه من "إسرائيل".. بينها زوجته!



واشنطن/سما/

أفادت تقارير إعلامية أمريكية اليوم الجمعة، بأن هناك 3 أسباب قادت إلى التحول في موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل، من بينها مطالبات زوجته جيل بايدن، المتكررة.


ونقلت قناة NBC الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن واشنطن قد تجعل المساعدات لإسرائيل مشروطة بسلوكها في الحرب.

وقال المسؤولون للقناة إن مقتل عمال الإغاثة ومناشدة عقيلة بايدن اليومية بوقف الحرب وتحرك الجالية المسلمة قادت لتحول بموقف بايدن.

وكانت وسائل إعلام عالمية، تحدثت الجمعة عن مضمون المكالمة الهاتفية "المشحونة" التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، وما ترتب عنها، حيث طالب بايدن نتنياهو خلال المكالمة بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف أي ترتيبات إسرائيلية تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي في غزة، ولوح بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل في حال لم تلتزم بتنفيذ شروط محددة، تتعلق خصوصا بحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية.

 وكانت الحكومة الأمنية المصغرة في إسرائيل (الكابينيت) وافقت على فتح معبر "إيريز" على حدود قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية، وذلك لأول مرة منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن إسرائيل ستفتح ميناء أسدود، إضافة إلى معبر "إيريز"، لنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة خطوة عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

ومن المقرر أيضا أن تسمح إسرائيل بزيادة المساعدات من الأردن التي تنقل عبر معبر "كرم شالوم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن نتائج تحقيقاته في حادثة مقتل عمال الإغاثة التابعين للمطبخ العالمي، مؤكدا أن قواته لم تتعرف على سيارات المنظمة وأن أحد القادة أخطأ التقدير. 

#امريكا #واشنطن #اسرائيل #غزة

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